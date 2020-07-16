РИАМО - 16 июл. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Можайском городском округе продолжается ликвидация последствий разгула стихии, уже восстановлено пешеходное движение на поврежденной дороге, делается объездной путь, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Из-за ливня и перелива воды через реку Протву в ночь на 14 июля был размыт участок дороги Уваровка — Ивакино — Можайск — Хорошилово — Бабаево. Пешеходное движение восстановили, обустроив специальный настил длиной 11 метров. Теперь жители ближайших домов могут добираться до мест работы и магазинов.

«Проезд автомобилей будет организован через объездную дорогу в соседней деревне. В настоящее время идет отсыпка песка и щебня, работы осложняют погодные условия и непрекращающиеся дожди», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Дорожные и коммунальные службы продолжают устранять засоры дренажных систем и малых проточных гидронимов. Специалистами производится перекачка вод с подтопленных участков.

В ликвидации последствий в Можайском округе задействованы порядка 130 человек и 30 единиц техники.

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