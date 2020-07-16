РИАМО - 16 июл. Специальный сервис появился на региональном портале госуслуг, карта включает в себя информацию о работе всех муниципальных офисов МФЦ в регионе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Зеленым цветом отображаются центры с минимальной загрузкой, желтым – со средней. Красным отмечены те отделения, где наблюдается самая большая очередь.

«В связи с поэтапным выходом региона из режима ограничений офисы МФЦ Подмосковья вернулись в прежний режим работы. С 1 июля многофункциональные центры принимают граждан не только по предварительной записи, но и в режиме «живой очереди». Однако санитарные нормы не позволяют МФЦ работать с привычной мощностью, поэтому сейчас в самых густонаселенных муниципалитетах большой наплыв посетителей», — сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

По его словам, за прошлую неделю в МФЦ оказали свыше 197 тысяч услуг.

«Чтобы жители могли заранее узнать о загрузке того или иного офиса и выбрать для посещения самый удобный, мы создали тепловую карту на региональном портале госуслуг», − отметил министр.

В подмосковных МФЦ продолжают соблюдаться обязательные санитарно-эпидемиологические требования — влажная уборка и дезинфекция помещений дважды в день, социальное дистанцирование, ограничение количества посетителей внутри офиса.

Для заявителей создаются специальные зоны ожидания на улице. Чтобы не создавать очереди и минимизировать риск заражения коронавирусом, жителям рекомендуется пользоваться сервисом «Предзапись в МФЦ» на региональном сайте госуслуг. В настоящее время на портале можно получить 178 услуг в электронном виде.

В регионе функционируют 126 офисов и 241 территориально обособленное структурное подразделение, в которых оказывается свыше 330 государственных и муниципальных услуг.

В 2019 году в МФЦ Подмосковья было зарегистрировано около 23 миллионов обращений.