РИАМО - 16 июл. В Московской области сотрудники управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по региону проверили безопасность и антитеррористическую защищенность 34 детских оздоровительных лагерей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С 15 июля на территории Московской области заработали 15 детских оздоровительных лагерей. Всего в реестр вошло 59 организаций отдыха детей и их оздоровления из поданных 115 заявок. Проверки готовоности продолжаются.

«Сотрудники Росгвардии проверили инженерно-техническую оснащенность 34 объектов, исправность систем видеонаблюдения, тревожные кнопки, а также информационные стенды безопасности», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Проверить остальные детские лагеря, которые планируют возобновить работу, намерены до 20 июля.

«Обеспечение безопасности детей в летних лагерях для нас приоритетная задача. На весь период работы детских оздоровительных лагерей маршруты патрулирования экипажей групп задержания максимально будут приближены к ним», - отметил начальник управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области полковник полиции Андрей Грудсков.