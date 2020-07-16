РИАМО - 16 июл. Столичные следователи устанавливают обстоятельства гибели 35-летней женщины во время липосакции в одной из частных клиник города, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 15 июля в операционном отделении частной медицинской клиники на севере города. Во время липосакции (операция по удалению подкожного жира - ред.) женщине резко стало плохо. Врачи пытались вернуть ее к жизни с помощью дефибрилляторов, однако пациентка умерла до приезда бригады скорой помощи.

«По факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Иванова.