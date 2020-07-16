РИАМО - 16 июл. Сотрудники организаций «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» устранили все крупные нарушения электроснабжения, которые возникли из-за наступления непогоды 15-16 июля в Московском регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Из-за нашествия грозового фронта на Подмосковье отключения электроснабжения произошли в Щелкове, Красногорске, Власихе, Зарайске и Наро-Фоминском городском округе. Примерно 5 тысяч человек в 20 населенных пунктах коснулись перебои электричества. 14 июля в компаниях «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» ввели режим повышенной готовности из-за непогоды.

«Ситуация с отключениями из-за непогоды находится под постоянным контролем, в том числе в ночное время. Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что аварийно-восстановительные бригады оперативно устранили все нарушения в электроснабжении, возникшие на линиях электропередачи.

К 7 часам утра в четверг удалось устранить все крупные технологические нарушения на высоковольтных линиях электропередачи (10кВ). Повреждения на низковольтных линиях в малых населенных пунктах ликвидируют по заявкам жителей.