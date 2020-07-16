РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Жителей подмосковного Подольска приглашают на ярмарку вакансий и учебных мест во Дворец молодежи 24 июля, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский центр занятости населения приглашает жителей округа на ярмарку вакансий и учебных мест 24 июля с 10:00 до 12:00. Мероприятие будет проходить по адресу: Октябрьский проспект, дом №11/1 (во Дворце молодежи)», - говорится в сообщении.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции вход в учреждении допускается только в масках и перчатках. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)758-31-11.