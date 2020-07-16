РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 июл. В селах Ильинское и Лобаново, а также в деревне Степыгино, в Домодедове изменили график отключения горячей воды, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Изменен график отключения горячей воды в селах Ильинское, Лобаново и деревне Степыгино. 3–17 августа - село Ильинское, улица Бригадная, дома №№ 1, 105, 106, 107, 110, 111, 125, 134, 2, 40, 50, 61, 77», - говорится в сообщении.

Также с 3 по 17 августа горячее водоснабжение отключат в деревне Степыгино в домах №№ 3, 8, 49.

С 3 по 13 августа горячей воды не будет в доме №537 в селе Лобаново.