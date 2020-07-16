РИАМО - 16 июл. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал о подготовке законопроекта, который многократно увеличивает штрафы за шум в квартирах в неположенное время.

Парламентарий считает, что штраф может быть в размере от 3 до 10 тысяч рублей, хотя эксперты высказывают мнение, что планку стоит поднять и до 50 тысяч рублей. По его словам, в настоящее время собственник жилого или нежилого помещения не несет никакой ответственности за покой соседей.

«Некоторые регионы устанавливают правила на своих территориях, но они везде разные, а где-то их и вовсе нет. В итоге у нас нет единой системы, <...> у органов правопорядка отсутствуют механизмы реагирования на такие нарушения, в том числе механизмы их фиксации», — сказал Выборный в интервью «Парламентской газете».

Он подчеркнул, что подготовленный законопроект устраняет эти недочеты. Документ будет возлагать ответственность на собственника помещения, потому что его можно идентифицировать. На квартиросъемщика же будут воздействовать через собственника жилья.

Согласно законопроекту, соседи будут обязаны не нарушать требования к уровню шума в жилых помещениях, установленному СанПиНом. В дневное время — это 55 децибел, в ночное — 45.

«Нарушением тишины не будут считаться такие звуки как, например, плач ребенка, звук шагов при ходьбе либо шум от аварийно-спасательных неотложных работ», — отметил Выборный.

Период времени, в который нельзя шуметь, будут устанавливать регионы в зависимости от наступления темноты и других местных особенностей.

Тусовки под окном и ночной ремонт: как бороться с шумными соседями>>