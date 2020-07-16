РИАМО - 16 июл. Очевидцы наблюдали в городском округе Лотошино образование, развитие и перемещение смерча, сообщается на сайте «Метеовести».

«Произошло это в минувшую среду вблизи деревни Доры. Интересное погодное событие сумели снять на видео», - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что это нетипичное и редкое явление природы может быть опасным. Также смерч наблюдается в Московском регионе не первый раз.

Этот год запомниться в регионе аномально теплой и бесснежной зимой, дождливой весной и тропическими дождями летом.

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