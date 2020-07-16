РИАМО - 16 июл. Зеленое пространство набережной Марка Шагала на территории квартала Зиларт в столице может дополнить сад на воде, растениями будет заполнено несколько водоемов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гости паркового пространства получат возможность оказаться у реки и даже «войти» в нее по плавучим понтонам. Плавучий стад будет украшением прогулочной зоны.

«Для удобства отдыхающих между водоемами планируют построить две большие обзорные площадки с видом на Москву-реку, а также оборудуют места для отдыха со скамейками, беседками и питьевыми фонтанчиками. Также сад на воде надежно огородят в стилистике набережной. Ее концепция отсылает к авангардному направлению искусства», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На набережной собираются открыть спа-центр, возвести три открытых бассейна, а также зону отдыха, на которой будут установлены раздевалки и душевые. Основным сооружением станет обращенный к реке 150-метровый амфитеатр, в котором смогут уместиться около 4 тысяч человек.