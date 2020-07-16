РИАМО - 16 июл. В своих социальных сетях певица Анита Цой рассказала, как она переболела Covid-19, певица записала видеоролик сразу после выписки из больницы, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Он поднимает еще выше и выше температуру, и первое, что мне было жутко неприятно — это ломка, это психологическое состояние, в которое я впала», — сказала Цой.

Певица поблагодарила врачей 52-й городской больницы, где она лечилась.

По ее словам, заражение произошло примерно 11-12 июня. Далее был инкубационный период. После него Цой почувствовала первые признаки заболевания. Певицу госпитализировали 25 июня.

По прибытии в больницу врачи диагностировали ей средне-тяжелую форму заболевания.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию. Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.