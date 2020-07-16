РИАМО - 16 июл. В своих социальных сетях певица Анита Цой рассказала, как она переболела Covid-19, певица записала видеоролик сразу после выписки из больницы, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Он поднимает еще выше и выше температуру, и первое, что мне было жутко неприятно — это ломка, это психологическое состояние, в которое я впала», — сказала Цой.
Певица поблагодарила врачей 52-й городской больницы, где она лечилась.
По ее словам, заражение произошло примерно 11-12 июня. Далее был инкубационный период. После него Цой почувствовала первые признаки заболевания. Певицу госпитализировали 25 июня.
По прибытии в больницу врачи диагностировали ей средне-тяжелую форму заболевания.
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Текстовая трансляция
16 ИЮЛЯ
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- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.
- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай
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- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.
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