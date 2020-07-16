РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 июл. Первая смена стартовала в лагере «Юнармеец» подмосковного Щелкова, там проведут время 120 ребят, их ждут игры на свежем воздухе и интересные мастер-классы, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Особое внимание уделили организации безопасности юных гостей. На территорию лагеря запрещен вход всем посторонним, включая родителей. Вожатые были заселены заранее. Они сдали анализ на коронавирус и останутся в «Юнармейце», пока смена не закончится», - говорится в сообщении.

Были закуплены дополнительное оборудование и средства индивидуальной защиты, которые используют вожатые и сотрудники.

Смена продлится по 4 августа.