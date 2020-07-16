РИАМО – 16 июл. Минэкономравития России составило рейтинг самых популярных у работодателей профессий, так, наиболее востребованными во время пандемии в стране были врачи, пишет в четверг газета «Известия».

Министерство изучило порядка 120 тысяч уникальных вакансий, которые были размещены в апреле-мае на коммерческих сервисах по поиску работы. Самыми востребованными оказались врачи.

«На втором месте по популярности оказались грузчики, на третьем — junior-программисты, на четвертом — разработчики программного обеспечения, а на пятом — водители. Замыкают первую десятку директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы», — говорится в материале.

Далее в рейтинге идут инженеры, слесари, дата-аналитики, продавцы, кадровые специалисты, конструкторы. В список также вошли менеджеры по закупкам, технологи, юристы-консультанты, SMM-менеджеры, специалисты по анализу больших данных и облачных систем.

На 30 позиции оказались сисадмины, на 31 месте – охранники, затем идут администраторы систем дистанционного обучения, лаборанты химического анализа, работники телевидения и радио, специалисты по гостеприимству, метрологи и столяры-плотники.

Топ-50 замыкают автомеханики, специалисты по операционной эффективности и изучению данных, продуктологи.

Среди самозанятых самые востребованные профессии – в сфере бытовых услуг, ИТ, математики, искусства, развлечений, образования и строительства.

Таким образом, самым большим спросом у работодателей пользуются представители профессий средней квалификации.