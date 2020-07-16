РИАМО - 16 июл. В ночь на четверг зона дождей зависла над западом Московского региона, выпало от 9 до 19,4 миллиметра осадков, а с начала месяца в подмосковном Клину выпало уже 150% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

За 12 часов на столичной ВДНХ выпало 9 миллиметров, в Тушине - 13 миллиметров, на ТСХА - 13,6 миллиметра, в Митине - 19,4 миллиметра. С начала июля на столичной станции ВДНХ выпало 92,9 миллиметра осадков.

«На станции «Подмосковная» выпавшее за ночь количество осадков достигло 19,4 миллиметра. <…> По области самый сильный дождь обрушился на Клин, 13 миллиметров. За месяц здесь выпало более 150% месячной нормы», - говорится в сообщении.

Месячная норма осадков в июле составляет около 90 миллиметров.