РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Свыше 70 единиц спецтехники устраняют подтопления территорий в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«380 человек и 73 единицы техники устраняют последствия паводка в горокруге Красногорск», - говорится в сообщении.

В работах задействованы дорожные службы, спасатели, бригады АО «Водоканал», АО «Мособлэнерго», ГКУ МО «МОС АВС», АО «Красногорская теплосеть» и МБУ «Красногорская городская служба».

«За минувшую ночь и утро 16 июля в Единую дежурно-диспетчерскую службу округа поступило 17 сообщений о подтоплениях в разных районах», - добавляется в материале.

В настоящее время в связи с обильными осадками уровень воды в реках поднялся в среднем от 0,5 до 1 метра, что стало причиной подтоплений в ряде садовых товариществ.

«Уважаемые жители! В случае ЧС обращайтесь в службу спасения по телефонам: 112, 8(495)562-72-30, 8(495)563-79-32, 8(498)568-18-18», - отмечается в сообщении.

Обращения по подтоплениям традиционно принимаются в Telegram-чатах: «Красногорск. Транспорт и дороги» и «Будет чисто 2020».