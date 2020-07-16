РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 июл. Пешеходам в подмосковном Красногорске напомнили о важности обозначать себя на дорогах с помощью световозвращателей, сообщается в Instagram-аккаунте ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«Госавтоинспекция горокруга Красногорск рекомендует пешеходам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для водителей транспортных средств», – говорится в сообщении.

Светоотражающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Фликер на одежде – реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Светоотражающий аксессуар позволяет водителю заметить пешехода на расстоянии от 150 до 300 метров и избежать наезда.

«Не пренебрегайте правилами дорожного движения!» – заключается в материале.