РИАМО — 16 июл. Несмотря на пандемию Covid-19, весенний призыв в российскую армию успешно завершился, ряды войск пополнило 135 тысяч военнослужащих, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, вызвавшую скептические прогнозы и опасения общественности, призыв в соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2020 года №232 завершен с должным качеством и в срок», - говорится в сообщении.

Ранее в министерстве обороны страны рассказали об испытаниях вакцины от Covid-19. Второй компонент лекарства ввели еще 20 добровольцам на 21-е сутки после первого.

Исследования проводят в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.