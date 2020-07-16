РИАМО - 16 июл. Минтруд РФ и Госдума готовят поправки в трудовое законодательство, согласно предлагаемым нововведениям, медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией, предлагают разрешить досрочный выход на пенсию, пишет газета «Известия».

«Постановление о льготном стаже для врачей, работавших с зараженными людьми, уже подготовлено в Минтруде. Как сообщили в ведомстве, сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве. В профильном комитете Госдумы по труду и других фракциях это предложение поддержали», - говорится в сообщении.

В партии «Единая Россия» организовали общественное обсуждение возможных изменений в трудовое законодательство для медиков в связи с пандемией. Данные изменения поддержали и сторонники КПРФ и «Справедливой России».

Глава политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что в данном случае врачей, которые борются с пандемией, можно приравнять к участникам боевых действий. Но стаж у медиков должен зависеть от сроков эпидемиологической ситуации в своем регионе, так как в разных регионах страны она разная.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию. Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.