РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Подольские квадроциклисты, которые планировали отправиться в экспедицию на Кольский полуостров в июле, перенесли свое путешествие на 2021 год, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор экспедиции, руководитель ATV Club Bizon Кирилл Бородин.

Квадроциклисты клуба Bizon уже неоднократно совершали подобные экспедиции. В мае 2017 года они отправились на квадроциклах по городам Краснодарского края, от Геленджика до Сочи. В 2018 году они побывали в Карелии, а в 2019 году - в Крыму. В текущем году планировали отправиться в экспедицию на квадроциклах на Кольский полуостров.

«К сожалению, из-за пандемии и ограничительных мер появились сложности с заказом запчастей на квадроциклы. В связи с этим, а также из-за ряда других сложностей было решено перенести экспедицию на следующий год. При этом, вероятнее всего, что мы изменим наше направление», - сказал Бородин.