РИАМО - 16 июл. За сутки в Подмосковье умерли 11 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 1033 заболевших, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
За прошедшие сутки в регионе выявили 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 61 233 случая заболевания.
За сутки в Московской области выздоровели 359 человек, за весь период пандемии врачи региона вылечили 42 372 человека.
В Подмосковье поэтапно снимают введенные из-за коронавирусной инфекции ограничения.
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Текстовая трансляция
16 ИЮЛЯ
- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию.Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.
- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.
- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай
- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.
- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.
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