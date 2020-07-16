РИАМО - 16 июл. В Басманный суд столицы поступили материалы по ходатайству следователя заключении под стражу четырех фигурантов дела о торговле людьми, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

Емашев Р.В., Мельников В.С., Анисимов К.В. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Торговля людьми», а также в подготовке к торговле людьми, и Блинова Т.С. - в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 127.1 УК РФ «Торговля людьми».

«Следствие ходатайствует об избрании стражи в отношении каждого из обвиняемых до 14 сентября 2020 года», - говорится в сообщении.