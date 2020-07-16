РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 июл. В Домодедове за сутки выявили 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала эпидемии в округе зафиксировано 1838 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.
В Подмосковье за сутки выявили 174 новых случая заболевания.
«Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 1838 (+7)», - говорится в сообщении.
Всего в Московской области зафиксировано 61 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1033 заболевших. Выздоровели и выписались 42 372 человека.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Текстовая трансляция
16 ИЮЛЯ
- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию.Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.
- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.
- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай
- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.
- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии