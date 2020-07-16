РИАМО - 16 июл. Депутаты Московской областной думы одобрили назначение Вячеслава Духина на должность заместителя председателя правительства Подмосковья, ранее с таким предложением выступил губернатор региона Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

Ранее Духин был назначен на пост руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«На сегодняшний день перед Московской областью, как и перед всей страной, стоит важная задача восстановления экономики. В связи с этим на инвестиционный блок возлагаются большие надежды. Вячеслав Вячеславович, возглавляя Главное управление социальных коммуникаций, прекрасно знает, как складывается ситуация на земле», - сказал постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылев.

Духин отметил, что своей основной задачей на новой должности видит поиск ответов на те сложные вопросы, что стоят перед экономикой региона.

«Это вторая экономика в стране, и оттого проблемы, которые предстоит решать, еще сложнее. Все хорошо знают, что коронавирус нанес серьезный удар всем сферам жизни в Подмосковье, но, конечно, экономика чувствуется острее всего. Много цифр упало, если говорить простым языком», - добавил Духин.

Духин родился в 1980 году в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Политология и международные отношения», затем защитил диплом магистра по специальности «Международное право и право ЕС». Также Духин прошел программу Executive MBA в Московской школе управления «Сколково» и закончил бизнес-школу IMD в Лозанне по программе OWP.

Духин работал на ВГТРК, РЕН ТВ, занимал пост генерального директора АО «Телеканал 360», заместителя генерального директора по вопросам информационной политики «Российского экологического оператора».