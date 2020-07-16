РИАМО - 16 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Торговый дом «ВИАЛ» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

В управление поступила жалоба от ООО «Торговый дом «ВИАЛ» на действия (бездействие) ГБУЗ МО «Дмитровская городская больница» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на поставку лекарственных препаратов на 2020 год.

«По итогам рассмотрения Московское областное УФАС России признало жалобу ООО «Торговый дом «ВИАЛ» необоснованными», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд, но суд подтвердил решение Московского областного УФАС России.