РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Работы по замене коллектора на улице Попова в подмосковных Люберцах завершат к 24 июля, сообщил заместитель главы администрации городского округа Василий Власов.

Глава Люберец Владимир Ружицкий в четверг проконтролировал ход работ по замене коллектора на улице Попова.

«Водоканал в прошлом году провел аукцион на ремонт и замену коллектора на улице Попова. Коллектор большой самотечный, диаметр - 500 миллиметров. Организация выиграла аукцион, приступила к работе с энтузиазмом, а после работы были заморожены. Жители жалуются, мы пошли в суды. Сегодня идет суд с этой организацией. Нами было приято решение, что Люберецкий водоканал будет эти работы делать самостоятельно при помощи администрации. Мы ставим задачу в ближайшие 1,5 месяца завершить все работы», - сказал Ружицкий.

По словам Власова, работы по замене коллектора завершат до 24 июля.

«40% работ на сегодняшний день уже выполнены, до 1 августа новая подрядная организация выполнит работы по благоустройству территории. На объекте работает 8 человек. Коллектор обслуживает порядка 30 домов», - отметил Власов.