РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В городском округе Подольск за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе выявили 3 780 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«В Подольске за сутки выявили два новых случая. Всего в округе зафиксировано 3 780 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 61 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 033 человека. Выздоровели и выписались 42 372 человека.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.