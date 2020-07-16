РИАМО - 16 июл. В Роспотребнадзоре назвали число тестов на Covid-19, сделанных в РФ с начала пандемии, их количество превысило 24 миллиона, сообщает Nation News.
«Под наблюдением специалистов находятся 273,2 тысячи человек. За минувшие сутки российские медики провели 298 тысяч тестов на коронавирус», - говорится в сообщении.
Популяционный иммунитет к коронавирусу в России достиг 26%.
Сегодня российские медики выявляют все меньше пациентов с тяжелой формой коронавируса. Сейчас этот показатель не превышает 3%.
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Текстовая трансляция
16 ИЮЛЯ
- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию.Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.
- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.
- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай
- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.
- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.
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