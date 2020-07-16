РИАМО - 16 июл. В Роспотребнадзоре назвали число тестов на Covid-19, сделанных в РФ с начала пандемии, их количество превысило 24 миллиона, сообщает Nation News.

«Под наблюдением специалистов находятся 273,2 тысячи человек. За минувшие сутки российские медики провели 298 тысяч тестов на коронавирус», - говорится в сообщении.

Популяционный иммунитет к коронавирусу в России достиг 26%.

Сегодня российские медики выявляют все меньше пациентов с тяжелой формой коронавируса. Сейчас этот показатель не превышает 3%.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию.Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.