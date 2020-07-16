РИАМО (МЫТИЩИ) – 16 июл. Схему постройки перекрестка вблизи деревни Погорелки городского округа Мытищи изменили в связи со строительством автодороги Виноградово – Болтино – Тарасовка, сообщается на сайте администрации горокруга.

На совещании в администрации Мытищ обсудили вопрос по исполнению обязательств застройщиком – компанией «Гранель» – в части строительства перекрестка с круговым движением вблизи деревни Погорелки, где расположен жилой комплекс «Императорские Мытищи».

«В связи со строительством автодороги Виноградово – Болтино – Тарасовка внутренняя транспортная схема поменялась. Меняется схема подключения улично-дорожной сети к новой дороге. Внутри квартала схема движения также претерпит незначительные изменения», – сказал директор по согласованию ГК «Гранель» Максим Словягин.

Изначально, когда утверждали проект планировки территории жилого комплекса, плана строительства автодороги Виноградово – Болтино – Тарасовка не было. В связи с новыми обстоятельствами застройщику выданы новые технические условия для строительства перекрестка рядом с жилым комплексом.

«Новая схема транспортной развязки позволит жителям беспрепятственно выезжать на бесплатную автодорогу от жилого комплекса. Также строительной компании «Гранель» напомнили, что территории, за которые она несет ответственность, необходимо содержать в надлежащем виде и регулярно убирать борщевик Сосновского. Представители застройщика пообещали исправить ситуацию», – отмечается в сообщении.

Отдельно будет рассмотрен вопрос и по канализационным и ливневым сетям, которые относятся к данной компании.