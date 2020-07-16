РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В Подольске временно приостановят работу котельной на Московской улице с 22 по 24 июля из-за профилактических работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что с 22 по 24 июля котельная по улице Московская, 5Б будет остановлена на профилактический ремонт в межотопительный период. Подача горячего водоснабжения будет приостановлена по следующим адресам: улица Профсоюзная, дом №2/1, улица Московская, дома №№3, 5, 7», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.