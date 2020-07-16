РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Жительницам подмосковного Красногорска ответят на вопросы о беременности и родах на очередном занятии «Школы матерей» в четверг, сообщается в группе акушерского отделения Красногорской горбольницы №1.

«Шестнадцатого июля в 12:00 приглашаем на онлайн-занятие в «Школу матерей». Поговорим о предвестниках и периодах родов. Выступит врач акушер-гинеколог Горенькова Светлана Николаевна. Вопросы можно задавать в комментариях к посту», - говорится в сообщении.

Эфир пройдет в Instagram-аккаунте Красногорского роддома.