РИАМО - 16 июл. Специалисты Роскачества проверили овсяное печенье 18 торговых марок по 457 показателям, вся продукция оказалась безопасна для потребителей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Все исследованные образцы произведены в России — в Воронежской, Калужской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Смоленской и Ульяновской областях, а также в Астрахани, Липецке и Ярославле», - говорится в сообщении.

По итогам исследований все печенье безопасно для потребителей. Содержание тяжелых металлов и радионуклидов в продукции находится в рамках допустимых уровней.

Но пока еще не все образцы овсяного печенья отвечают опережающим требованиям стандарта Роскачества.

Полное исследование продукции можно посмотреть по ссылке https://rskrf.ru/ratings/produkty-pitaniya/konditerskie-izdeliya/pechene-ovsyanoe/.