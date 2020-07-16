РИАМО - 16 июл. Специалисты Роскачества проверили овсяное печенье 18 торговых марок по 457 показателям, вся продукция оказалась безопасна для потребителей, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Все исследованные образцы произведены в России — в Воронежской, Калужской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Смоленской и Ульяновской областях, а также в Астрахани, Липецке и Ярославле», - говорится в сообщении.
По итогам исследований все печенье безопасно для потребителей. Содержание тяжелых металлов и радионуклидов в продукции находится в рамках допустимых уровней.
Но пока еще не все образцы овсяного печенья отвечают опережающим требованиям стандарта Роскачества.
Полное исследование продукции можно посмотреть по ссылке https://rskrf.ru/ratings/produkty-pitaniya/konditerskie-izdeliya/pechene-ovsyanoe/.
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