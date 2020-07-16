РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 июл. Школьницу из Ангарского городского округа Иркутской области Екатерину Гашову наградили за победу в Мытищинском международном конкурсе компьютерного творчества «КоТ», сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

Учащиеся школ из побратимского Ангарского городского округа традиционно принимают участие в Мытищинском международном конкурсе компьютерного творчества «КоТ». Не стал исключением и этот год, тем более, что соревнование традиционно проходит в дистанционном формате.

«И ангарчане не остались без наград. В номинации «Компьютерная графика» 3-е место заняла ученица 10-го класса ангарской школы №38 Екатерина Гашова. Мэр Ангарска Сергей Петров в торжественной остановке вручил наставнику Екатерины – учителю информатики Екатерине Михайлиной – памятный подарок и диплом победителя за подписью главы Мытищ Виктора Азарова», – говорится в сообщении.

Сама школьница во время каникул находится не в городе, поэтому не смогла принять участие в церемонии награждения.

«Главная тема конкурса в этом году звучала так: «Гордость моей страны». В редакторе компьютерной графики Paint Tool SAI 2 была выполнена работа, которую мы назвали «Страна героев» и посвятили значимой для нашей страны дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также достижениям в области космонавтики», – сказала Михайлина.

Ежегодно школьники из городов-побратимов принимают активное участие и в другом конкурсе информационных технологий – «ОСКИТ». Так, по итогам нынешнего сезона в «ОСКИТе» дипломантами стали ребята из белорусских Барановичей и Борисова.