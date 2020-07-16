РИАМО - 16 июл. В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля, за сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

«Среди новых заболевших 48,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,5% – от 46 до 65 лет, 8,8% - от 66 до 79 лет, еще 6,5% – старше 80 лет. Также 8% среди заболевших – дети», - говорится в сообщении.

Все пациенты, у которых выявили коронавирус, а также те, кто близко контактировал с зараженными, на данный момент находятся под наблюдением медиков.

Москвичам, у которых появились симптомы ОРВИ, советуют вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию.Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.