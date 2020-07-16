РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска сотрудники управляющей компании распилили упавшие во время ливня с ветром деревья и вывезли остатки с придомовых территорий многоквартирных домов, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управляющей организации МУП«СЕЗ» распилили 15 июля упавшие деревья и вывезли остатки с придомовых территорий по адресам: улица Заводская, дом №7, Симферопольская, дом №4, Рожкова, дом №2», - говорится в сообщении.

Ранее сухие сломавшиеся ветви убрали по адресам: улица Советская между домами №№3 и 7, Школьная, дом №50 (корпуса 3, 7); Красная, дом №9, Больничный проезд, дом №2/2; Победы, дом №4.