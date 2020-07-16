РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июл. В одном из домов на улице Кузьминской в подмосковных Котельниках провели укрепление подвальных приямков, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Согласно плану текущего ремонта и подготовки многоквартирных домов к отопительному периоду 2020-2021 годов, ООО УК «Успех» провело работы по реставрации и укреплению подвальных и оконных приямков в доме №11 на улице Кузьминской», - говорится в сообщении.

В жаркий и сухой период сотрудники ООО «ЭК Акварель» ежедневно проводят полив газонов, кустарников, деревьев на придомовых территориях. Также производится полив пешеходных тротуаров.