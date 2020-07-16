РИАМО (МЫТИЩИ) – 16 июл. Жители городского округа Мытищи могут проголосовать за ремонт дорог на интернет-портале «Добродел», сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

На портале продолжается голосование по ремонту автомобильных дорог Подмосковья на 2021 год. Это второй этап голосования по включению дорог в план ремонта на следующий год.

«Проголосовать на «Доброделе» могут зарегистрированные пользователи. Голосование продлится до 31 августа по ссылке: vote.dobrodel.ru. Сейчас участников голосования – 60 человек. На сегодняшний день в нашем округе лидируют: улица Юрьевcкая, деревня Сухарево – 21 голос, улица Крестьянская, участок 2, деревня Рождественно – 19 голосов, Клязьминский переулок, деревня Пирогово – 7 голосов», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что всего во втором этапе голосования участвую 12 дорог: Вешки, улица Центральная; деревня Болтино, Полевой проезд и улица Полевая; деревня Большая Черная, подъезд к улице Высокая Горка; деревня Пирогово, Клязьминский переулок; деревня Рождественно, улица Крестьянская (участок 2); деревня Сухарево, улица Юрьевcкая; деревня Терпигорьево, улица Верхняя (участок 2) и улица Садовая; Трудовая – Большая Черная (0 километр – 1,43 километра); улица Конституции; улица Железнодорожная (участок 1).