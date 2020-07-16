РИАМО — 16 июл. Кинооператор-постановщик известных советских фильмов «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву» Игорь Черных скончался, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Игорь Анатольевич снимал на земле, в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших съемки под водой. Фильм «Битва за Москву» он снимал стабилизирующей камерой весом 35 килограммов», — говорится в сообщении.

Черных имел звание заслуженного деятеля искусства РСФСР и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Окончив операторский факультет ВГИК, он ушел на киностудию «Мосфильм».

За всю карьеру Черных снял более 20 различных фильмов, среди которых «Великий полководец Георгий Жуков», «Большая дорога», «Особо важное задание».