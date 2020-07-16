РИАМО - 16 июл. Четверг в Подмосковье и столице будет дождливым - за эти сутки может выпасть до 10 миллиметров осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Месячная норма осадков в июле составляет около 90 миллиметров.

«На опорной станции ВДНХ за прошедший день выбрало три миллиметра осадков и за прошедшую ночь - девять. В области выпало немного больше. Днем в отдельных регионах выпало три миллиметра, за ночь - около 10», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в четверг в Московском регионе сохранится дождливая погода, ожидается, что за это время может выпасть до 10 миллиметров осадков.