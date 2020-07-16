РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Рабочие приступили к разбивке цветников на круговом движении в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. Специалисты подрядной организации МБУ «ПКБ» проводят работы по разбивке цветников на круговом движении при въезде в Климовск. В этом году работы более масштабные, цветники разбиваются ближе к внешнему радиусу круга», - говорится в сообщении.

После обустройства цветников благоустройство в микрорайоне продолжится.