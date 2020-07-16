РИАМО – 16 июл. Оператор решений цифровизации транспорта и городской среды «МаксимаТелеком» запустил бесплатную Wi-Fi сеть MT_FREE на 13 автовокзалах «Мострансавто», на этих объектах появилось 55 точек доступа к Сети, сообщил РИАМО директор инфраструктурного бизнеса «МаксимаТелеком» Илья Черкасов.

«Единая сеть MT_FREE уже семь лет помогает пассажирам по всей России с пользой проводить время в поездке и в ожидании транспорта. Мы рады, что проект выходит за пределы мегаполисов и бесплатный интернет становится обязательной частью путешествия», — сказал Черкасов.

В рамках пилотного проекта бесплатная сеть MT_FREE появилась на 13 автовокзалах и автостанциях — в Клину, Мытищах, Подольске, Чехове и Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Куровском, Можайске, Коломне, Луховицах, Фрязине, Верее и Серпухове.

«В Подмосковье много достопримечательностей, которые делают регион привлекательным для туристов. Бесплатный доступ в интернет поможет пассажирам оставаться на связи, планировать свой маршрут и узнавать новое о туристических жемчужинах области», — добавил представитель «Мострансавто».

Wi-Fi сеть построена на основе существующего проводного интернета «Ростелекома», компания также отвечает за монтаж оборудования. «МаксимаТелеком» предоставляет точки доступа Wi-Fi, а также механизмы авторизации и идентификации.

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Угнивенко отметил, что при построении сети Wi-Fi учитывали особенности каждого транспортного объекта.

Так, бесперебойная связь в помещениях, на перронах и привокзальных площадях до 50 метров обеспечивается за счет мощных роутеров. По итогам проекта будет дана оценка работе оборудования, определено количество пользователей и активных сессий на каждом транспортном объекте.