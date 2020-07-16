РИАМО - 16 июл. Москвичи смогут бесплатно сдать анализ на выявление коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в городе открыли запись на тестирование, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

ПЦР-тестирование будет проводиться по предварительной записи. Взрослые смогут сдать анализы в одной из 162 поликлиник, детям такую возможность предоставят в 45 медучреждениях.

«Каждый может выбрать удобную дату и время — свободные слоты доступны на две недели вперед. Чтобы получить результаты, достаточно открыть свою электронную медицинскую карту на сайте mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО», повторно не нужно обращаться в поликлинику», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Если житель прикреплен к одной из столичных поликлиник, ему нужно записаться на мазок на сайте mos.ru, авторизовавшись или пройдя регистрацию на портале. Затем следует выбрать раздел «Услуги», подраздел «Здоровье» и услугу «Запись на прием к врачу». В списке специализаций нужно найти «Мазок на Covid-19 (ПЦР)» (для взрослых и детей). После этого надо выбрать удобную дату и время.

Кроме того, записаться на исследование можно на официальном портале ЕМИАС — «ЕМИАС.ИНФО», в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО» и «Госуслуги Москвы», и в информационных киосках в поликлиниках города. Переносить запись можно всеми вышеперечисленными способами.

Неприкрепленные пациенты со столичными полисами ОМС могут позвонить в пункт сдачи анализа в округе проживания и записаться таким образом.

Пункты сдачи ПЦР-теста на Covid-19 для взрослых работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 13:00. Пункты в детских поликлиниках работают по графику - понедельника-пятница с 13:00 до 18:30, в выходные дни – с 09:00 до 14:30.

Чтобы сдать анализы на коронавирус, необходимо иметь при себе полис ОМС и паспорт. При входе в поликлинику пациентам измеряют температуру, выдают бахилы, маску и перчатки. За два часа до ПЦР-исследования не рекомендуется кушать, пить и курить, за полчаса не нужно жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа.

Полимеразная цепная реакция помогает выявить присутствие вируса в организме. Специалисты берут мазок из носа и ротоглотки, а затем проводят исследование.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию.Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.