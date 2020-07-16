РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Жители подмосковного Красногорска пожаловались на сильные подтопления ряда территорий после ливней, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«После ночного дождя Опалиху опять затопило. Из дома не выйти, по дороге приходится плыть, а не ехать», - отметила жительница микрорайона.

Кроме того, о сильных подтоплениях на улице Гагарина в поселке Ново-Никольское и на дублере Ильинского шоссе - на улице Вокзальной в Красногорске сообщили пользователи в Telegram-канале администрации горокруга «Красногорск. Транспорт».

Ранее МЧС региона предупреждало о возможности паводка из-за обильных дождей.