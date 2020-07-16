РИАМО - 16 июл. ООО «ВИГ‑ГРУПП» признали недобросовестным поставщиком из-за уклонения от заключения контракта на поставку грузовых канатов с «Мосавтодором», говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

«Мосавтодор» направил компании «ВИГ‑ГРУПП» проект контракта в установленный законом срок. Однако фирма не представила в регламентированный срок подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения. После этого учреждение получило уведомление об уклонении компании от заключения контракта на поставку грузовых канатов.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», – говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении компании «ВИГ‑ГРУПП» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.