РИАМО - 16 июл. За минувшие сутки 359 заразившихся коронавирусом вылечились в Подмосковье, они получили отрицательные тесты на Covid-19, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

Всего за период пандемии более 42,3 тысячи пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье.

«В Московской области еще 359 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

15 июля в Подмосковье вступил в силу очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В регионе открываются пляжи и аттракционы, детские лагеря и летние кинотеатры.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию.Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.