РИАМО - 16 июл. В ближайшие выходные температура воздуха в Московском регионе поднимется до плюс 25 градусов, существенных осадков не предвидится, ветер стихнет, сообщила в четверг РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Облачно с прояснениями и без существенных осадков будет 18 и 19 июля. Минимальная температура в Москве - плюс 10 - плюс 12, по области - где-то плюс 9 - плюс 14 градусов. Дневная температура в Москве - плюс 22 - плюс 24, по области - плюс 20 - плюс 25», - сказала Позднякова.

По ее словам, на выходных северо-западный ветер стихнет. Его скорость будет достигать 3-8 метров в секунду.

Циклон, который удерживает в Московском регионе осеннюю погоду, сместится на север. Атмосферное давление будет расти, и количество облаков будет уменьшатся.

«Если вчера и сегодня температура чуть ниже климатической нормы, то к выходным она вернется к климатической норме», - добавила синоптик.

В то же время Позднякова отметила, что из-за уменьшения количества облаков ночи в Москве и области станут заметно прохладнее.