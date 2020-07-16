РИАМО — 16 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что у столицы есть шансы избежать повторного карантина, и выразил надежду, что в городе не произойдет «жесткой» вспышки инфекции.

«То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Мэр отметил, что в других регионах страны коронавирус распространялся с задержкой по сравнению с ситуацией в Москве. Собянин добавил, что за рубежом в некоторых городах происходила не вторая волна коронавируса, а вспышка инфекции, которая шла с запозданием, по сравнению с другими местами.

Мэр выразил уверенность, что столица избежит повторного карантина.

«Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», - заключил Собянин.

В Москве уже третью неделю держится рекордно низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией с апреля, число новых случаев Covid-19 за две недели уменьшилось на 27,3%.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.