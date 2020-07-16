РИАМО - 16 июл. В Москве выздоровели еще 1145 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, за весь период число выздоровевших достигло почти 169 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. <...> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 168955» - сказала Ракова.

Для подтверждения у человека отсутствия инфекции врачи после лечения проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний.

Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Также те, кто выздоровел после коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.