РИАМО - 16 июл. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области, МУ МВД России «Мытищинское» и отряда специального назначения «Гром» задержали на улице Коммунистической в Мытищах 31-летнего мужчину, которого подозревают в изготовлении наркотика, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного главка полиции.

Правоохранители устроили обыск в подвале гаража на одном из земельных участков, во время которого нашли и изъяли сушку для фруктов с остатками растительного вещества, 26 пластмассовых горшков по три растения в каждом, два пластмассовых горшка по одному растению в каждом, вентилятор, лампу и черный пакет с веществом растительного происхождения.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое пакета является наркотическим средством – канабисом (марихуана) общей массой около 100 граммов», – сказала глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении 31-летнего жителя Мытищ возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.