РИАМО - 16 июл. В столице четверг станет самым холодным днем с начала июня, максимальная температура в городе составит плюс 18 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, генерирующего массивы кучево-дождевых облаков, что существенно ограничит приток солнечного тепла», - говорится в сообщении.

Таким образом, день может стать самым холодным с начала текущего июля. Температурный фон может быть на семь градусов ниже многолетней климатической нормы.

В Москве сейчас преобладает облачная погода. Максимальная температура в столице в четверг составит 18 градусов, в Подмосковье — 20 градусов.