РИАМО - 16 июл. Стали известны первые результаты ЕГЭ по литературе, географии и информатике, 234 человека сдали экзамен на 100 баллов, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Ребята, молодцы! Горжусь!» - написала Каклюгина в Instagram.

Сто баллов по литературе получили 195 человек, 36 - по информатике, и еще три - по географии.

Выпускники школ России, в том числе в Подмосковье и столице, в четверг будут сдавать единый государственный экзамен по обществознанию и химии. В Московской области ЕГЭ в четверг будут сдавать более 20 тысяч выпускников.